Antonello Peru 30 aprile 2021 L'opinione di Antonello Peru Forestas, la gioia dei lavoratori è la mia



La firma che sancisce il passaggio al contratto collettivo regionale per i circa 5mila dipendenti di Forestas [LEGGI] è l’epilogo più atteso e sperato da chi, come me, da almeno cinque anni ha lavorato ininterrottamente per arrivare a questo risultato. Ricordo ancora quando dai banchi dell’Opposizione per primo proposi con un emendamento di inserire in legge l’applicazione del contratto regionale per i dipendenti di Forestas.



E qualche mese dopo, fui tra i firmatari di quella che è stata la prima proposta di legge che chiedeva il passaggio dal contratto privato a quello regionale. Una battaglia che è andata avanti anche dopo l’approvazione della legge 43 nel 2018, per arrivare alla fine della scorsa legislatura quando partecipai attivamente alla stesura e all’approvazione del nuovo provvedimento legislativo che inseriva la fase della contrattazione e gettava le basi per la transizione al contratto regionale.



In questi ultimi mesi, questa volta all’interno della Maggioranza, abbiamo seguito con attenzione tutte le fasi che hanno preceduto la firma, reperendo anche le risorse indispensabili per inserire i lavoratori di Forestas nel contratto collettivo regionale. Oggi questo risultato è realtà e per quanto mi riguarda è un’altra delle promesse e degli impegni che avevo assunto solennemente con i lavoratori e che posso dire con grande soddisfazione di aver mantenuto. Per questo, la loro gioia è anche la mia.



* consigliere regionale del gruppo Udc Cambiamo!