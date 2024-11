Red 30 aprile 2021 Alghero: riapre la biblioteca comunale Per tre mattine alla settimana, le sale di lettura della Biblioteca comunale “Rafael Sari” riaprono al pubblico su prenotazione telefonica. Venti i posti a sedere a disposizione



ALGHERO - A partire da lunedì 3 maggio, la Biblioteca comunale di Alghero “Rafael Sari” riaprirà al pubblico le sale di lettura/studio. L'apertura, almeno inizialmente, sarà per tre mattine alla settimana, il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 13. Inizialmente, si procederà con una valutazione dei flussi degli utenti, in modo da rivalutare, a intervalli periodici, la programmazione in base all’evoluzione della situazione di emergenza legata al Covid-19, alla presenza del personale in servizio e alla logistica.



Gli utenti potranno accedere ai locali della biblioteca esclusivamente su prenotazione telefonica, chiamando il numero 079/9978818. Il numero massimo di posti a sedere consentiti è venti. Sarà possibile prenotare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e, lunedì, mercoledì e giovedì, anche dalle 14.30 alle 17.30. La prenotazione del posto a sedere è valida per l’intera mattinata e si potrà occupare esclusivamente il posto assegnato. Se si prenota un posto, è possibile anche effettuare il prestito/restituzione senza ulteriori appuntamenti.



«La pandemia ci impone di agire con prudenza e gradualità – commenta la decisione l’assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi - e con questo impegno mettiamo a punto l’inizio di un percorso che ci auguriamo sia il più breve possibile per arrivare alla normalità». Gli utenti che accedono ai locali della biblioteca devono indossare la mascherina igienizzare le mani servendosi dei dispenser posti all’ingresso. Deve essere rispettata la distanza di sicurezza tra le persone presenti negli spazi bibliotecari.