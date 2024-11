Red 30 aprile 2021 Alghero: via al cantiere Aspal Il Comune assume un perito agrario/agrotecnico, due potatori specializzati con abilitazione, tre giardinieri qualificati con abilitazione e sette giardinieri qualificati



ALGHERO - Il Comune di Alghero assume un perito agrario/agrotecnico, due potatori specializzati con abilitazione, tre giardinieri qualificati con abilitazione e sette giardinieri qualificati. Questo il fulcro del cantiere comunale targato Aspal. Il contratto sarà a tempo determinato, per otto mesi. Domande possono essere presentare fino a lunedì 10 maggio.



Le domande per i cantieri (art. 6) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale SardegnaLavoro, sezione “Cittadini, cantieri comunali o art. 16”. Per informazioni, ci si può rivolgere al Centro per l'impiego di Alghero.



Inoltre, è stata pubblicata la graduatoria per il Cantiere comune di Olmedo. Anche in questo caso, per informazioni, ci si deve rivolgere al Cpi di Alghero