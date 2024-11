Red 4 maggio 2021 Maltempo: lavori Abbanoa posticipati di un giorno L´intervento con chiusura dell´erogazione idrica in buona parte di Alghero previsto per domani, è stato spostato a giovedì 6 maggio



ALGHERO – Abbanoa e il Comune di Alghero hanno deciso di posticipare di ventiquattro ore, per le condizioni meteo avverse previste, i lavori di collegamento della nuova condotta di Via Cravellet alla condotta passante su Via XX settembre e, al contemporaneo, all'annullamento della vecchia condotta. L’interruzione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 18 nel “Distretto Mazzini Carrabuffas” è quindi prevista per giovedì 6 maggio e non più, come annunciato in precedenza [LEGGI] , per domani. Giovedì, l'acqua mancherà nelle vie Sant’Agostino, Mazzini (tratto compreso fra le vie La Marmora e Barracu), Barracu, Carrabuffas, Marconi, Pierino Enrico, Grazia Deledda, Andreoni, XX settembre (tra le vie La Marmora e Barracu), Macciotta, IV novembre (tra le vie Mazzini e Sant’Agostino), Brigata Sassari (tra le vie Mazzini e Sant’Agostino), Vittorio Veneto (tra le vie Mazzini e Sant’Agostino), Satta (tra le vie Mazzini e Sant’Agostino), Cravellet (tra le vie Mazzini e Carrabuffas), Leonardo da Vinci, Sanzio (tra le vie Mazzini e Grazia Deledda), Delle Nasse, Feniello, Fratelli Accardo, Delle Vele, Del Corallo, Vicolo Cavanna, Largo Nunzio Costantino, Largo Ballero e Largo Era.