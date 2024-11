Red 6 maggio 2021 «Fallimento del Governo regionale» Così la deputata Paola Deiana e il consigliere regionale Roberto Li Gioi del Movimento 5 stelle commentano la decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la legge regionale sulla Posidonia approvata oltre un anno fa dal Consiglio regionale







«L'articolato regionale era stato impugnato dal Governo Conte – sottolineano gli esponenti pentastellati – in quanto contempla talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto eccedono dalla competenza statutaria della Regione autonoma Sardegna, perché contrastanti con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Per la Corte costituzionale è illegittima quando autorizza anche lo stoccaggio provvisorio della Posidonia, con l'utilizzo di ruspe e camion». «Per tempo avevamo avvisato la Giunta sulla illegittimità della legge e il collega Roberto Li Gioi aveva anche argomentato in Consiglio regionale», afferma Deiana.



«Ma si è preferito ancora una volta fare orecchie da mercante, fare menzogneri proclami, ma soprattutto perdere tempo – sottolineano la parlamentare e il consigliere regionale M5s - La stagione estiva è alle porte, il Consiglio ora deve correggere il testo, ma considerato l'andamento lento dei lavori e la tendenza a rinviare le sedute è certo che si genererà il caos nelle comunità costiere. Questa nuova bocciatura evidenzia, se ce ne fosse ancora bisogno, l'arroganza e l'incapacità della Giunta Solinas, le cui disastrose decisioni pesano e peseranno significativamente sui territori e sugli interessi dei cittadini».



