A settembre Appetitosamente 2025 a Siddi
S.A. 19:45
A settembre Appetitosamente 2025 a Siddi
Dal 19 al 21 settembre torna a Siddi la diciottesima edizione del Festival Regionale del Buon Cibo. Simone Cristicchi con la sua band, Dario Vergassola, il conduttore Federico Quaranta e le Balentes guideranno un programma che intreccia enogastronomia, cultura e spettacolo
A settembre Appetitosamente 2025 a Siddi

SIDDI - Tre giorni di cultura, sapori, musica e comicità nel cuore della Marmilla: dal 19 al 21 settembre Siddi ospita la diciottesima edizione di Appetitosamente, il Festival Regionale del Buon Cibo. Simone Cristicchi con la sua band, Dario Vergassola, il conduttore Federico Quaranta e le Balentes guideranno un programma che intreccia enogastronomia, cultura e spettacolo, trasformando il borgo rurale della pasta in un laboratorio diffuso di incontri, degustazioni e performance. Il tema scelto per il 2025 è “Cibo e Storia”: il cibo come fenomeno capace di attraversare i secoli e definire identità, abitudini e territori.

«Appetitosamente è possibile solo grazie allo sforzo corale della nostra comunità – afferma il sindaco Marco Pisanu – ringrazio il Comitato Appetitosamente 2021, la Pro Loco, le associazioni, la cooperativa Villa Silli, i Barracelli, i tanti volontari e le signore che preparano la pasta, insieme a tutti i
cittadini che rendono possibile il festival. Per un paese di 550 abitanti è straordinario riuscire a organizzare una manifestazione di questa portata. Siddi ha una storia legata al Pastificio Puddu e alla tradizione della pasta, ma anche un patrimonio culturale e ambientale unico: la Giara, la tomba di Giganti, i musei, il centro storico. Con collaborazioni internazionali come le Summer School International siamo diventati un laboratorio aperto al mondo. Appetitosamente non parla solo di cibo: è un modo per valorizzare identità e territorio, contrastare lo spopolamento e costruire futuro».
7 agosto
Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero
7 agosto
Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
7 agosto
Nuovo frontale nella 291: quattro feriti in Pronto Soccorso



