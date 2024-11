Red 7 maggio 2021 Castelsardo: approvato il Bilancio di previsione Nuove assunzioni di personale, cofinanziamenti regionali per la redazione del Puc, redazione del Piano di utilizzo per i litorali e adeguamento al Piano paesaggistico, stanziamento comunale per il Piano delle manutenzioni e conferma di tutti i servizi nel Settore sociale, nel documento approvato dall´Amministrazione Capula



CASTELSARDO - Nuove assunzioni di personale comunale da occupare, per una spesa annua di 103mila euro, cofinanziamenti regionali per la redazione del Piano urbanistico comunale per 45mila euro, ma anche la redazione del Piano di utilizzo per i litorali e l'adeguamento al Piano paesaggistico, per cui la Regione ha stanziato 60mila euro, uno stanziamento comunale di 170mila euro per il Piano delle manutenzioni e la conferma di tutti i servizi nel Settore sociale. Sono solo alcune degli argomenti chiave del Bilancio di previsione finanziario, approvato dopo diverse ore di discussione, nell'ultimo Consiglio comunale, tenutosi in modalità telematica e ancora disponibile alla visione su YouTube.



«Vista l'attuale situazione mondiale di emergenza sanitaria, economica e sociale non abbiamo aumentato le tasse comunali - sottolinea il sindaco Antonio Capula - avremmo voluto poter fare di più per non pesare sulle famiglie che, sempre più frequentemente, si rivolgono agli uffici dei Servizi sociali». Infatti, per l’anno 2021 viene confermata l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef, in ragione dello 0,7percento, inferiore al limite massimo previsto dalla legge (0,8), ridotta dall'Amministrazione lo scorso anno. Anche le tariffe della nuova Imu, saranno le stesse applicate lo scorso anno, se non sono cambiate la proprietà immobiliari. Nessuna variazione di importo quindi, rispetto al 2020, salvo le categorie esentate dal pagamento della prima rata, come disposto dalla Legge di Bilancio dello Stato per il 2021, quali, per esempio, le categorie alberghiere gli stabilimenti termali o fieristici e le discoteche. Andranno deliberate entro giugno 2021 le tariffe Tari, ma vengono già da ora previste agevolazioni per le attività alberghiere che nello scorso esercizio, pur non avendo subito la chiusura in base ai Dpcm di contenimento del Covid, non hanno di fatto potuto lavorare a causa dell’assenza dei turisti, nei mesi compresi tra marzo e giugno 2020. L’onere da sostenere è posto a totale carico del Bilancio comunale, ed è pari al 15percento di agevolazione, dopo la riduzione del 15percento per tutte le utenze domestiche e le attività con codice Ateco interessate dalla chiusura, effettuata già dallo scorso anno.



Diversi i contributi per le associazioni di volontariato che hanno dato un grande apporto alla cittadinanza, soprattutto nell'ultimo anno di emergenza sanitaria, come la Compagnia barracellare e la locale Protezione civile–Cvsm, ma anche all’associazione animalista per il contenimento del fenomeno del randagismo “Zampette felici”. Particolarmente attesi i contributi per la manutenzione degli impianti sportivi, mentre prenderanno vita diversi lavori pubblici, grazie ai fondi che arriveranno dopo l'aggiudicazione di bandi e finanziamenti come quelli per l'edilizia scolastica, provenienti dal Ministero dell'Istruzione o i fondi del Ministero dell'Interno per la progettazione e la messa in sicurezza del costone del quartiere Salvino. In arrivo anche i contributi della Regione autonoma della Sardegna per la pulizia dei corsi d’acqua e per le calamità naturali e per i progetti per disoccupati Lavoras e Forestas.



Inoltre, verrà realizzata, a breve, l'isola ecologica al porto grazie alla vittoria di un bando regionale e, grazie a un contributo del Ministero dell'Interno per opere di efficientamento energetico, vedranno “nuova luce” numerose vie di pubblica illuminazione, dopo gli interventi dello scorso anno effettuati nella frazione di Lu Bagnu. Per quanto riguarda le nuove assunzioni previste dall’Ente, si tratta, nello specifico, di un istruttore direttivo per l’Area Finanziaria e due istruttori amministrativi per gli uffici Protocollo e Personale, figure che si andranno ad aggiungere all’istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico e all’agente di Polizia locale in fase di assunzione per il 2021. «Un bilancio che nonostante l’emergenza pandemica si concretizza con il blocco dell’aumento di imposte e tariffe, garantendo allo stesso tempo continuità per le spese indispensabili per i servizi sociali e la cura delle persone in difficoltà, nonché per la valorizzazione e la cura del patrimonio pubblico – dichiara l’assessore comunale al Bilancio e Servizi sociali Raffaela Posadino – Inoltre, ritroviamo la prima riduzione per l’anno 2021; abbiamo infatti garantito l’agevolazione Covid pari al 15percento di sconto sulla Tari alle strutture alberghiere precedentemente escluse in relazione al codice Ateco che non venivano incluse nelle attività chiuse per Dpcm».



Nella foto: l'assessore comunale Raffaela Posadino