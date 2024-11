Red 8 maggio 2021 Isole minori: via a vaccinazioni Dalla prossima settimana, si inizierà con La Maddalena e poi con Carloforte. «L´immunità per tutta la popolazione è la garanzia per la ripresa del turismo», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas



CAGLIARI - Al via la vaccinazione di massa nelle isole minori sarde, La Maddalena e Carloforte. Dalla prossima settimana, l'Ats Sardegna, con la collaborazione dei vertici militari del Comando dell’Esercito Sardegna e del Comando Interforze, avvierà la vaccinazione di tutta la popolazione, non ancora immunizzata, dai 18 anni in su, secondo quanto previsto dall'accordo per le isole minori tra la Struttura commissariale all'emergenza Covid e le Regioni. «La campagna di vaccinazione di massa che ci apprestiamo ad avviare è un segnale di forte attenzione per tutti i sardi che vivono lo svantaggio della doppia insularità – sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas – Una decisione di buonsenso che porterà in tempi rapidi alla completa immunizzazione dei cittadini delle nostre isole. Contro il virus stiamo affrontando la battaglia più importante in tutto il territorio della nostra regione e il nostro impegno, su questo fronte, è totale. Gli obiettivi non sono cambiati: arrivare nei tempi più rapidi alla completa immunizzazione, garanzia e premessa per la ripartenza delle attività economiche».



L’accordo per la partenza della vaccinazione di massa è arrivato ieri mattina (mercoledì), nel corso di un incontro avvenuto tra il commissario straordinario dell’Ats Sardegna Massimo Temussi, il generale dell'Esercito Francesco Olla e il generale di Divisione Francesco Bruno del Comando operativo di vertice interforze, giunto da Roma a ribadire il supporto che la Struttura commissariale darà alla Regione nelle attività della campagna di vaccinazione anti Covid-19.Anche la rete di volontariato “Ad Adiuvandum” fornirà supporto alla vaccinazione nei piccoli paesi con l'ausilio di medici volontari. Le vaccinazioni saranno organizzate in strutture che verranno individuate nei prossimi giorni in collaborazione con le Amministrazioni comunali. Il programma prevede un'attività che si svolgerà in tre giorni.



Nell'Isola di la Maddalena, dove risultano vaccinate già 4mila persone, la somministrazione delle dosi al resto della popolazione maggiorenne è prevista da venerdì 14 a domenica 16 maggio, mentre a Carloforte le date previste della campagna vaccinale sono da venerdì 21 a domenica 23 maggio. L'invito alla vaccinazione è rivolto a tutta la popolazione secondo un ordine di priorità che sarà tempestivamente comunicato dai Comuni interessati. Massima priorità quindi al settore del turismo, ma senza abbassare la guardia sulla salute della popolazione delle Isole minori della Sardegna. Un impegno confermato anche dall’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, che ribadisce l’assoluta priorità dell’impegno della struttura sanitaria regionale in questa fase cruciale.