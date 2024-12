Red 11 maggio 2021 Alghero: accordo col Movimento omossessuale sardo Potenziare e promuovere i Centri di ascolto contro le discriminazioni di orientamento sessuale: il Comune di Alghero ha accolto la richiesta del Movimento omossessuale sardo di adesione e partnership al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri



ALGHERO - Il Comune di Alghero ha accolto la richiesta del Movimento omosessuale sardo di adesione e partnership al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio del ministri-Dipartimento delle Pari opportunità, finalizzato a potenziare e promuovere i Centri di ascolto di persone vittime di discriminazione o di violenza, a causa del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere. Il progetto - nato anche grazie all'importante ruolo giocato dal consigliere comunale Valdo Di Nolfo - prevede un corso di formazione sulle tematiche Lgbt rivolto agli operatori pubblici e attività di sostegno e assistenza alle vittime di trattamenti discriminatori o di violenza.



«Il progetto – spiega l’assessore comunale ai Servizi sociali Mariagrazia Salaris – vuole rappresentare un passo deciso verso la costruzione di una cultura del rispetto e antidiscriminatoria, favorendo la piena partecipazione di ogni cittadino, al di là dei propri orientamenti sessuali, allo sviluppo sociale, economico e culturale della propria comunità». La direzione intrapresa è quella di garantire a tutte e tutti la piena cittadinanza, migliorando così la qualità delle relazioni e della convivenza in tutte le comunità del territorio, con la conseguente riduzione dei fenomeni discriminatori.



Il Presidente del Mos Massimo Mele sta ricevendo in questi giorni diverse adesioni da parte di cooperative e agenzie di formazione che rappresenteranno un valido supporto alla formazione e inserimento nel mondo del lavoro: «Con il potenziamento dei servizi di assistenza e la partecipazione di numerosi Enti locali e dei Servizi sanitari dell'Ats e dell'Aou, delle provincie di Sassari, Olbia/Tempio e Nuoro saremo in grado di accogliere tutte le richieste di assistenza provenienti da persone Lgbt, anche migranti, vittime di discriminazione o violenza in famiglia, a scuola o sul posto di lavoro. Inoltre, la collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e sociologia dell'Università di Cagliari, l'Ordine degli psicologi e delle psicologhe della Sardegna e le associazioni impegnate nella lotta alle discriminazioni e nell'accoglienza, ci permetterà di formare il personale degli Enti pubblici sulle tematiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, per garantire alle cittadine e ai cittadini Lgbt un accesso non discriminatorio e umiliante ai servizi pubblici».



Nella foto: Massimo Mele