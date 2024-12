Cor 11 maggio 2021 «Autobotte fuori servizio, agro a secco» All´origine del grave disservizio ci sarebbero problemi burocratici col comune che non gira i corrispettivi con puntualità. Lo denuncia il consigliere del partito democratico Mimmo Pirisi, da sempre attento e portavoce delle problematiche dell´agro algherese



ALGHERO - Nuovo corso, problema vecchio. Esplode il malumore e il disagio di chi abita nell’agro cittadino, che pur avendo pagato molti oneri non riesce ad avere un servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile costante. «Nonostante l’amministrazione avesse garantito la regolare distribuzione dell’acqua con i mezzi comunali o in alternativa, affidandosi al privato, in questi giorni (ma non è solo in questi giorni) gli abitanti dell’agro sono alle prese con importanti ritardi nelle forniture».



Lo denuncia il consigliere del partito democratico Mimmo Pirisi, da sempre attento e portavoce delle problematiche dell'agro algherese, che sottolinea come la causa del grave problema a cui vanno incontro decine di famiglie sia sovente “il fuori servizio” per guasto, dell’unico mezzo comunale. Ma ci sono ritardi anche da parte del mezzo privato, che per ragioni burocratiche sospende il trasporto per conto del comune. «La stranezza è che pero è a completa disposizione nel caso della richiesta privata, ad immediata corresponsione».



«Se questo è risolvere il problema, credo che siamo molto lontani da garantire il servizio pubblico» chiosa Pirisi. Si aggiunga la mozione bocciata in Consiglio, che impegnava l’amministrazione ad acquistare un’altra autobotte da adibire al servizio. La proposta fu ritenuta superflua. «Se questo è il modo di procedere, prepariamoci per l’immediato futuro a soffrire, e a risolvere il problema, mettendo mano in tasca e al portafoglio con più frequenza».