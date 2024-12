Cor 13 maggio 2021 Algherese, lo standard linguistico è norma Alghero compie un passo decisivo per le politiche linguistiche, lo standard linguistico e di norma ortografica ufficializzato. Lavoro con la Regione per l´insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole. La delibera che sancisce l´ufficialità delle norme pubblicata in italiano e in algherese







Un passo importante e “storico” per la normalizzazione della lingua catalana di Alghero a livello istituzionale, che riguarda uno standard individuato di fatto dal Comune di Alghero quale modello in uso fin dall’avvio del percorso di utilizzo iniziato nel 2003, con evidenti riscontri positivi nei progressi del percorso di applicazione delle norme ortografiche. «Alghero ha nel suo patrimonio identitario un valore immenso che va preservato e promosso, soprattutto per il passaggio alle nuove generazioni, ed il lavoro che si sta svolgendo per usufruire delle opportunità di legge va in questa direzione», commenta il Sindaco Mario Conoci. Ora il passo avanti che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare il quadro di riferimento da utilizzarsi per il proseguo delle azioni per la salvaguardia della lingua catalana di Alghero, tanto per il processo di trascrizione degli atti e della traduzione delle intestazioni del Comune di Alghero, a cura dello Sportello Linguistico del Comune, quanto per le opportunità normative di cui alla Legge regionale n. 22/2018 relative all’insegnamento delle lingua nelle scuole algheresi.



ALGHERO - È scritta e pubblicata anche in algherese, ad iniziare un nuovo corso che riguarderà gli atti riguardanti le politiche linguistiche del Comune di Alghero, la delibera della Giunta che conferma quale standard ufficiale linguistico e di norma ortografica della Lingua catalana di Alghero, per la lingua scritta dal Comune di Alghero, il modello d'ambito linguistico "Català de l'Alguer: un model d'àmbit restringit". La grammatica algherese è quella presentata dal Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori di Alghero, approvata dalla sezione filologica dell'Institut d'Estudis Catalans il 12 aprile 2002, inclusa nell'opera "Català de l'Alguer: criteris de llengua escrita: model d'àmbit restringit de l'alguerès", editata a cura dello studioso Luca Scala nella pubblicazione del maggio 2003 per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

«Proprio con la Regione Sardegna, con l'Assessorato alla Cultura – aggiunge l'Assessore alla Cultura Marco Di Gangi - l'Amministrazione sta dialogando proficuamente anche in relazione alla richiesta proveniente dalla Consulta Civica per la politiche linguistiche per una modifica delle norme di attuazione della legge 22/2018 nella parte che riguarda l'insegnamento nelle scuole». Mentre è in corso il processo dell'uso del Catalano di Alghero che parte dalla intestazione degli atti ufficiali degli uffici, della Giunta e del Consiglio Comunale, su proposta formulata dalla Consulta, il Comune di Alghero sostiene presso la Regione il percorso per l'insegnamento nelle scuole. Contrariamente alla lingua sarda che non possiede uno standard linguistico e una normalizzazione ortografica, il Comune di Alghero fa riferimento ad uno standard già in uso dal 2003. A distanza di anni, data l'importanza del problema dell'utilizzo della lingua, anche e soprattutto per le accresciute prese di coscienza della valenza del patrimonio identitario rappresentato dalla peculiarità linguistica, il percorso di assimilazione della codificazione ortografica e grammaticale della lingua catalana di Alghero può definirsi uniformato.