14 maggio 2021 Parco e Forestale «corrotti»: denuncia Scritte con pittura bianca sull´asfalto a Fertilia. Alta tensione per i lavori di riqualificazione in corso di esecuzione sul promontorio di Punta Giglio in area parco.



ALGHERO - Scatta la denuncia contro ignoti per l'atto dimostrativo effettuato a Fertilia: "Punta Giglio Libera. Parco, Forestale corrotti". E' la scritta comparsa sull'asfalto, realizzata con pittura bianca (bomboletta spray). Sul posto hanno effettuato i rilievi del caso le forze dell'ordine, ma non si esclude e si confida che qualcuno possa aver visto - durante la notte - la mano che ha imbrattato la strada. Rimane sempre molto alta la tensione per i lavori di riqualificazione in corso di realizzazione sul promontorio di Punta Giglio in area parco, con una fetta consistente di popolazione decisamente contraria all'intervento proposto da una cooperativa.