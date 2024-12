Cor 14 maggio 2021 Orto botanico, visite a pieno ritmo a Cagliari La manutenzione delle specie e delle collezioni in esso conservate non si è mai interrotta in questi mesi, nemmeno nel periodo di lockdown, grazie al lavoro di tecnici e giardinieri



CAGLIARI - Sono riprese a pieno ritmo le visite all’Orto Botanico dell’Università di Cagliari: la manutenzione delle specie e delle collezioni in esso conservate non si è mai interrotta in questi mesi, nemmeno nel periodo di lockdown, grazie al lavoro di tecnici e giardinieri. In mezzo alle bellezze del polmone verde dell’Ateneo del capoluogo sardo, fino al 2 giugno si potrà anche ammirare l’esposizione “Natura e Artificio. Giuseppe Carta all’Orto Botanico di Cagliari” allestita nelle varie zone dello spazio di viale Sant’Ignazio.



L’Orto può essere visitato dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18 (lunedì chiuso per manutenzioni). Si ricorda che per gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti, l'ingresso all'Orto è sempre gratuito. Le sculture dell’artista di Banari, pittore e scultore riconosciuto a livello internazionale, dalle forme levigate e dall’accentuato realismo, incontrano nell’artificio della creazione la poetica centenaria dei luoghi dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari che partecipa ed è coinvolto nella trascinante germinazione messa in atto da Carta. Attraverso le opere sapientemente inserite nei viali e nei diversi settori, lo spazio naturale dell’Orto si trasforma, germoglia di nuovi simboli fruttiferi e vitali che si diramano animando i verdi prati di vibranti e colorate presenze, suggerendo connessioni inattese.



La mostra di Carta all’Orto Botanico dell’Università di Cagliari vuole essere un fortissimo richiamo alla speranza, in quel ritorno alla normalità che – negli spazi verdi di viale Sant’Ignazio – comincia ad apparire già ampiamente possibile. «All’aperto, tra l’arte e la natura, seminiamo il futuro», spiega Gianluigi Bacchetta, direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari.