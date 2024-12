14enne in fin di vita, volo da Alghero a Genova

4/12/2024 Gravidanza e alcool: prevenzione e promozione La Asl di Sassari avvia una campagna di prevenzione e promozione per aumentare la consapevolezza delle donne e dei loro partner sui rischi legati all’assunzione di alcool in gravidanza e nel puerperio. Una campagna che interesserà tutto il Nord ovest della Sardegna, con il coinvolgimento della Clinica Ginecologica e Ostetrica afferenti alla AOU di Sassari, i Consultori per la Salute della Famiglia della Asl di Sassari e la Sc di Ostetricia e Ginecologia di Alghero