Cor 16 maggio 2021 «Nessuna novità, si galleggia ad Alghero» Così il capogruppo Dem in consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi, fotografa l´ultima seduta di consiglio (sempre in video conferenza) con l´apertura della sessione di bilancio dopo mesi di rinvii e ritardi



ALGHERO - «Finalmente una seduta intera di consiglio comunale, anche se non era prevista discussione e neanche votazioni conseguenti. Si è

presentato, da parte del sindaco e degli assessori, il bilancio di

previsione. Come ampiamente previsto il bilancio e molto “tecnico” che

andrà variato già da subito se si vorrà investire in qualcosa di importante. Ci sono poche novità, anzi nessuna: spesa corrente, progetti in continuità amministrativa, e mantenimento dello stato sociale e nessuna diminuzione di tasse. Nessuna nuova progettualità per medio e lungo termine, poche proposte e rinviate a dopo la pandemia. Nei prossimi giorni, dopo che ci verranno consegnati gli allegati, entreremo nei particolari dei vari capitoli di spesa. Nel complesso possiamo dire che non ci sono novità sostanziali! Ed era ampiamente previsto, sino ad ora si è tirato a campare, gestendo solo l'ordinario e l'emergenza, questa amministrazione ha solo "galleggiato" usando il paravento della pandemia». Così il capogruppo Dem in consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi (nella foto), fotografa l'ultima seduta di consiglio (sempre in video conferenza) con l'apertura della sessione di bilancio dopo mesi di rinvii e ritardi.