video Cor 16 maggio 2021 «Neanche i cani meritano tanta incuria»



Al via la stagione balneare 2021 ma Alghero si fa trovare tremendamente in ritardo. Un esempio su tutti, le indecorose condizioni della dog beach di Maria Pia (Cuguttu): spiaggia impresentabile. Inutile ogni ulteriore commento, per tutti basta quello di un proprietario andato col proprio setter irlandese sul litorale: «Neanche i cani meritano tanta incuria». Le immagini Guarda e condividi il video su Alguer.tv