Red 17 maggio 2021 Poesia: Nemapress per un quarantennale da non perdere Sarà la casa editrice algherese a pubblicare la raccolta di versi per il quarantennale della poesia di Francesco Agresti “Da fiore a fiore”



ALGHERO - Sarà la Nemapress edizioni di Alghero a pubblicare la raccolta di versi per il quarantennale della poesia di Francesco Agresti “Da fiore a fiore”. Un autore Agresti che, come sostiene Maria Manzolillo nella sua introduzione al libro, «con il suo canto passionale ed accorato, partendo dalla sua Eboli, approda direttamente al cuore del suo fare versi».



Francesco Agresti, scrittore, giornalista e critico letterario, con Dacia Maraini, Stanislao Nievo, Claudio Angelini e altri, negli Anni Ottanta, a casa di Moravia, al Circeo, fonda il premio internazionale di letteratura “La cultura del mare”; nel 2004, sempre con Maraini, in collaborazione con il Comune di Roma, con Maurizio Cucchi, Bianca Maria Frabotta, Martha Canfield e Tullio De Mauro, fonda il premio internazionale di poesia “Pier Paolo Pasolini”; nel 2018, con Neria De Giovanni, a Civitavecchia, fonda la “Festa della poesia italiana”. Da fiore a fiore è la sua settima raccolta di versi e sarà in libreria a luglio.



Nella foto: Francesco Agresti