Incidente in pista: elisoccorso per un 20enne

SASSARI - Il 20enne pilota di motocross Andrea Mesina, sfortunato protagonista di un incidente registratosi ieri pomeriggio (lunedì) nella pista di Sto arrivando! Segada ad Alghero, ha riportato un trauma cranico ed è stato elitrasportato al Pronto soccorso di Sassari. Fortunatamente, il giovane sassarese, subito soccorso dal personale medico presente per la gara, non è in pericolo di vita.



Dopo le prime cure, il 20enne è stato affidato all'elisoccorso, decollato da Fertilia, che lo ha accompagnato in codice giallo all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Alghero, che hanno accertato come si sia trattato di un normale incidente di gara, cosa che ha consentito di non dover mettere sotto sequestro l'impianto.