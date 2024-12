G.P. 19 maggio 2021 Derriu e la Sardegna nel 1500 all´Ute Domani, giovedì 20 maggio, all´Università delle Tre età, alle ore 16.30 e in modalità didattica a distanza, il seminario a cura della dott.ssa Alessandra Derriu dedicato ad Alghero e la Sardegna nel 1500: matrimonio, morte, festività e voti.



Alghero e la Sardegna nel 1500: matrimonio, morte, festività e voti, a cura della dott.ssa Alessandra Derriu, che partendo da una breve descrizione sulla Storia della Sardegna, si incentrerà sulla storia gli usi e costumi del XVI secolo.



«Focus del seminario sarà il Sinodo del vescovo Baccallar. Siamo nel 1581 e si tratta di un testo legislativo emanato dal vescovo di Alghero Andrea Baccallar, scritto in catalano – afferma Alessandra Derriu – e l'analisi di questo documento ci permetterà di indagare su diversi ambiti da quello storico a quello religioso devozionale ma anche di approfondire aspetti riguardanti le tradizioni, gli usi ed i costumi, la superstizione, le credenze popolari».



Questo sarà solo il primo seminario della Dott.ssa Derriu che vedrà protagonista la storia della Sardegna. Ulteriori aspetti di approfondimento saranno la società, il commercio, l’economia, la vita quotidiana sia della città di Alghero che della Sardegna. La partecipazione e l'invito è esteso a chiunque fosse interessato: chi volesse collegarsi potrà contattare la segreteria dell'Ute che fornirà il link necessario per il collegamento.



