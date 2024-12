Red 18 maggio 2021 Truffa carte di credito: doppia denuncia nell´Isola Deferiti due napoletani che hanno sottratto da una Postepay 2.467euro e un 61enne di Dorgali che ha trovato un Bancoposta e ha pagato alcune bollette



DORGALI - I Carabinieri della Stazione di Budoni hanno deferito in stato di libertà un 29enne e un 28enne napoletani, poiché sottraevano da una Postepay 2.467euro facendola accreditare su due conti di gioco on-line. Per un reato analogo, i Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno deferito in stato di libertà un 61enne, che trovava una carta Bancoposta e la utilizzava per saldare alcune bollette per un totale di 29euro.