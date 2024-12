Cor 21 maggio 2021 Vaccine for all, campagna mondiale L’obiettivo è che ogni persona del pianeta abbia accesso ai vaccini in modo universale, equo, gratuito, veloce. Al via la campagna mondiale in vista del G20 di Roma. Previste anche azioni concrete per la popolazione dei Ribeirinhos che vivono ai margini del fiume Rio delle Amazzoni



ROMA - A via la campagna di sensibilizzazione "Vaccine for all". Promuove l'accesso per tutti ai vaccini contro il Covid-19 insieme ad un'azione simbolo per portare cure alle popolazioni dell'Amazzonia.



Organizzato da più di 30 tra associazioni e movimenti tra cui i Focolari, la Comunità di Sant’Egidio, Economy of Francesco, Ucoii, Retinopera, «l’azione – sottolinea Mario Bruno, presidente del Movimento politico per l’unità internazionale (nella foto ad Alghero) – intende stimolare i governi a praticare l’internazionalismo dei vaccini, che è l’esatto opposto del nazionalismo chiuso che non potrà mai sconfiggere il virus». L’iniziativa, infatti, vuole far crescere una sensibilità popolare che agisca da spinta propulsiva verso i governi che proprio il 21 maggio a Roma, nell’ambito del G20, si riuniranno per un vertice mondiale sulla salute.



«Urge la sospensione dei brevetti per le case farmaceutiche - precisa Mario Bruno - la condivisione delle licenze, prezzi calmierati dei vaccini e contratti più generosi per tutti i Paesi più poveri».