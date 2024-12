Red 22 maggio 2021 Restaurate targhe della Passio dei Martiri turritani Si tratta dell´opera realizzata da Odo Tinteri nel 2017 e composta da diciotto bassorilievi installati in diversi punti della città



PORTO TORRES - Sono state restaurate e ricollocate a Porto Torres le targhe della Passio dei Martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario. Si tratta dell'opera realizzata da Odo Tinteri nel 2017 e composta da diciotto bassorilievi installati in diversi punti della città. Lo hanno annunciato ieri mattina (venerdì), in Consiglio comunale, il vicesindaco Simona Fois e l'assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco.



Le targhe erano in pessimo stato di conservazione o completamente illeggibili. «Ci è sembrato giusto valorizzare quest'opera in occasione dell'imminente festa patronale - ha dichiarato Fois - e cogliamo l'occasione per ringraziare il maestro Odo Tinteri che ha regalato alla città un monumento di grande valore artistico, che consente di immergersi nella storia fondante della nostra comunità».