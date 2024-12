Cor 23 maggio 2021 Porto Torres: Bruzzi lascia la vicepresidenza Un Consigliere comunale di Porto Torres di Cambiamo, Ico Bruzzi, 40 anni, ha patteggiato una condanna a 1 anno e 4 mesi per violenze familiari. L´intervento del sindaco che ne chiede le dimissioni da consigliere



PORTO TORRES - «Ieri non ho potuto partecipare al Consiglio comunale e me ne scuso. Avrei preso la parola per commentare le dimissioni del consigliere Ico Bruzzi dalla carica di vicepresidente del consiglio comunale. Certamente per apprezzare il primo "passo di lato" che lascia sperare in una piena assunzione di responsabilità, che lo conduca alle dimissioni dal Consiglio. Così diventerebbe un esempio, capace di squarciare la nebbia dell’irresponsabilità. Chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di farsi carico dei propri atti di fronte alla comunità. Le dimissioni da consigliere comunale sarebbero un messaggio di ravvedimento molto positivo, un modello di come ci si deve comportare quando si commette un errore. Se avrà la forza di fare questo, la mia porta e i miei uffici saranno sempre aperti, per tutta la durata del mandato. Perché chi riconosce un errore e vi pone rimedio, merita il rispetto e l’aiuto della sua comunità. Se il consigliere Bruzzi capisse tutto questo, spegnerebbe la luce fastidiosa dell'errore e accenderebbe un potente faro sulla speranza di un mondo senza ombre in tema di diritti delle donne. In Consiglio avrei anche condannato gli attacchi assurdi, violenti e talvolta maschilisti che ho letto sui social da parte di vari concittadini nei confronti di chi ha preso posizione su questo caso. Li considero una pagina ignobile della storia della nostra città e il segno che dal punto di vista della civiltà dobbiamo ancora crescere molto». Lo ha dichiarato il sindaco di Porto Torres.