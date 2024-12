Cor 24 maggio 2021 Alghero: Commissioni-barzelletta In assenza di un definitivo chiarimento all´interno della maggioranza consiliare, vanno a vuoto le riunioni convocate per esaminare gli atti di bilancio. «Una pantomima vergognosa quella in scena ad Alghero». Forti malumori in maggioranza



ALGHERO - E' il cortocircuito a Porta Terra, nonostante si tenti di rinviare le decisioni e scavallare la delicata sessione di bilancio. Sindaco e maggioranza non riescono a definire un percorso chiaro che includa il rimpasto delle posizioni assessoriali nell'esecutivo, così continuano ad andare deserte le riunioni di commissione regolarmente convocate ad Alghero. Una situazione che va avanti ormai da mesi.



E' successo anche questa mattina (lunedì), con i membri di maggioranza che non sono riusciti a garantire il numero legale nonostante all'ordine del giorno vi fossero punti decisamente importanti: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco Annuale 2021, con l'audizione degli assessori Antonello Peru e Giovanna Caria (quest'ultima tra le principali indiziate a lasciare il posto).



«Una situazione ormai vergognosa quella a cui è esposto il Consiglio, sempre più delegittimato a causa dell'irresponsabile posizione di singoli consiglieri e gruppi politici in cerca di poltrone». Dichiarazione ancora più pesante perchè rilasciata da un autorevole esponente della maggioranza di Centrodestra, stufo di assecondare ed assistere a tanto.