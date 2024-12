Red 24 maggio 2021 Brevi segnalazioni: l´Opposizione le manda per posta Visto che nella seduta di mercoledì non è stato possibile fare le classiche brevi segnalazioni che aprono le riunioni consiliari, tre consiglieri comunali d´Opposizione (Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto e Pietro Sartore) hanno deciso di inviare i loro punti in discussione per lettera aperta al presidente del Consiglio comunale di Alghero



ALGHERO – Visto che nella seduta di mercoledì scorso non è stato possibile fare le classiche brevi segnalazioni che aprono le riunioni consiliari, tre consiglieri comunali d'Opposizione (Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto e Pietro Sartore) hanno deciso di inviare i loro punti in discussione per lettera aperta al presidente del Consiglio comunale di Alghero. I temi sono quelli della sanità, dell’ordine pubblico, delle manutenzioni «e dell’incuria in cui si trova la città dal punto di vista del decoro urbano», spiegano i tre esponenti del Centrosinistra cittadino.



In materia di Sanità, Di Nolfo chiede «se corrisponda al vero che nel presidio ospedaliero del Marino siano stati richiamati dalla pensione e in prestazione aggiuntiva quattro anestesisti per garantire le sedute operatorie dell'Ortopedia e dell'Oculistica. Bene, è sicuramente una buona notizia. Ma mi chiedo perché solo ed esclusivamente al Marino e solo ed esclusivamente in Ortopedia e Oculistica. Tutti ben sappiamo quanto l’Ospedale Civile abbia una carenza cronica di queste figure. Tutti ben sappiamo quanto in Sala operatoria, l’immediatezza e la tempestività dell’intervento siano fondamentali per salvare le vite umane. E allora mi chiedo, perché non si opera tutti e sempre al Civile, anche Ortopedia che già ogni tanto lo fa? Creando anche uno spazio per Oculistica? In questo modo, gli anestesisti richiamati dalla pensione a disposizione di tutto il blocco operatorio e non in via esclusiva di questa o quella specialità medica, andando così in supporto dei pochi anestesisti del Civile. Mi sembra ovvio e normale che debba essere così. Chiedo pubblicamente un intervento in tal senso da parte del sindaco di Alghero, anche in qualità di massima autorità sanitaria cittadina». Il consigliere di Sinistra in Comune si sposta poi oltre il ponte, per parlare di sicurezza, in relazione alla pista ciclabile Fertilia-Le Bombarde, «luogo molto frequentato sia dagli sportivi per l’attività motoria quotidiana sia da cittadini e turisti come percorso ciclopedonale per arrivare alle spiagge della zona nord della città è abbandonato da tempo. Nessuna manutenzione, nessuno sfalcio della vegetazione che la divide dalla Strada statale. Chiedo un intervento urgente, perché venga ripristinata la sicurezza di ciclisti e runner».



La parola (o in questo caso la penna) passa a Cacciotto, che sottolinea come oltre due mesi fa avesse «riportato le richieste di diversi cittadini che si trovano alle prese con la sottoscrizione del contratto per il gas di città. Avevo chiesto che l’Amministrazione svolgesse un'azione di informazione sulle procedure e sui tempi, chiarificando le procedure tecniche e normative relative all’installazione dei contatori che, ad oggi, andrebbero posizionati sulle facciate esterne di case e condomini. L’assessore aveva condiviso questa preoccupazione e ipotizzava di convocare un incontro per chiarire questi aspetti e trovare soluzioni concrete e percorribili. Ad oggi, non abbiamo avuto ulteriori notizie e chiedo aggiornamenti in merito». Lo sguardo passa quindi sulle strade cittadine, perchè «nonostante le rassicurazioni degli assessori competenti negli ultimi Consigli, continua ad essere lacunoso il servizio di sfalcio delle erbacce e di pulizia delle formelle. Interi quartieri sono invasi dalle erbacce, non si vede il decantato lavoro di programmazione. Chiediamo lumi e indicazioni sui tempi di intervento; così come, al di là degli scavi relativi ai lavori per servizi pubblici, le strade della città registrano un numero crescente di buche pericolose; chiediamo se vi sia un calendario di interventi in tal senso».



In chiusura, interviene Sartore, che mette sul tavolo l'argomento-sicurezza: «Visto anche l'ultimo episodio di sabato scorso con una mega rissa avvenuta in Piazza dei Mercati [LEGGI], che prelude quanto potrebbe verificarsi in estate – il consigliere chiede - quali iniziative l’Amministrazione intende intraprendere per ridurre questi problemi di ordine pubblico e per ridurre gli atti di piccolo e grande vandalismo che troppo spesso si sono verificati nella nostra città l'estate scorsa, in particolare nei fine settimana». Il consigliere Sartore chiede anche «come sia possibile che alla fine di maggio si sia cosi indietro nello sfalcio delle erbacce e nella pulizia delle formelle. Siamo indietro in maniera visibile nella cura del verde, come già successo lo scorso anno e non si capisce perchè l’Amministrazione non sia riuscita a fare e a rispettare un cronoprogramma che non ci portasse ad avere la città in questo stato di incuria, proprio quando siamo alle porte dell'estate e all'avvio della stagione turistica. Presentare ai nostri ospiti la città in simili condizioni non è certo un bel biglietto da visita». Le risposte dell'Amministrazione (sperano i tre consiglieri), arriveranno nel primo Consiglio utile.



Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore