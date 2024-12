Red 25 maggio 2021 Zoffili in tour anche ad Alghero Sabato e domenica, Lega nelle piazze per la campagna tesseramento 2021. In Riviera del corallo, appuntamento sabato sera. «Finalmente ritorniamo tra la gente», dichiara il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore regionale del partito



ALGHERO - «Sabato 29 e domenica 30 maggio saremo presenti in migliaia di piazze da nord a sud e anche in Sardegna, con banchetti e gazebo, per la campagna tesseramento 2021 e per raccontare ai cittadini quanto di buono, ed è tanto, la Lega guidata da Matteo Salvini è riuscita a fare al Governo nazionale in pochi mesi. Diremo ad esempio che abbiamo contribuito in modo determinante ad imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale, con una ricaduta anche nell'Isola dove sono state già somministrate 800mila dosi, con un terzo dei sardi che ha già ricevuto almeno la prima». Ad annunciarlo è il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore regionale del partito.



In Sardegna, gli appuntamenti sono, sabato 29 maggio, alle 9 a Olbia, alle 12 a La Maddalena, alle 16 a Sassari, alle 17.30 Porto Torres e alle 19 ad Alghero. Poi, domenica 30, alle 8.30 a Oristano, alle 11 a Carbonia, alle 12.45 a Cagliari, alle 14 a Capoterra, alle 17 a Tortolì e alle 19 a Nuoro. «Non vedo l'ora di tornare tra la gente della Sardegna », prosegue il coordinatore della Lega Sardegna.



«Sarò a disposizione per ascoltare con i nostri eletti proposte e problemi di ogni territorio che sarà nostra premura portare nei palazzi di Cagliari e di Roma. Vogliamo raccontarlo ai cittadini, spiegando loro che grazie alla scelta della Lega di stare in questo Governo, per buonsenso, per responsabilità verso l'Italia e verso la Sardegna, siamo riusciti a far raddoppiare da 20 a 40miliardi il fondo destinato ad artigiani, commercianti, partite Iva e imprenditori, siamo riusciti a intervenire sul coprifuoco e ad ottenere delle riaperture che altrimenti non ci sarebbero state, che abbiamo trovato fondi per le fiere e il commercio, per il turismo, per la cultura, che stiamo affrontando con sinergia tra il Mise e la Regione delle crisi aziendali come per esempio quella di Airitaly che coinvolgono centinaia di famiglie sarde», conclude Zoffili.



Nella foto: Eugenio Zoffili e Matteo Salvini