G.M.Z. 25 maggio 2021 Ryanair, Alghero-Madrid anche d´inverno La compagnia low cost irlandese allunga l´operatività del collegamento tra la Riviera del corallo e la capitale spagnola. Anche nei mesi invernali rimarranno aperti due voli settimanali



ALGHERO - In attesa della definitiva ripartenza dei collegamenti internazionali per l'estate 2021, importante novità quella rilasciata dalla compagnia low cost irlandese per la bassa stagione. L'Alghero-Madrid, in partenza dal prossimo 19 giugno, allunga l'operatività anche nei mesi invernali.



Saranno due i collegamenti assicurati a settimana, il martedì ed il sabato. A variare rispetto all'estate sono soltanto gli orari dei voli.



Al momento, oltre al collegamento con la capitale spagnola, dallo scalo di Alghero risultano operativi e prenotabili con la Ryanair per la stagione winter 2021-2022 i voli interni su Bologna, Bari, Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Pisa e Treviso (Venezia). A questi si aggiunge il collegamento per Bruxelles (anch'esso bisettimanale anche in inverno).