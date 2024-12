Cor 26 maggio 2021 Altro che scuse dopo la querela

ALGHERO - «Prendo atto con assoluto dispiacere delle accuse ricevute dal Consigliere Di Nolfo in merito al dibattito politico e sociale concernente il locale Reparto di Diabetologia . Poiché si asserisce che io e il collega consigliere Roberto Trova saremo prossimi querelati per il reato di diffamazione, vorrei ricordare che la nostra risposta valeva a fornire un chiarimento sulla transitorietà della sede sanitaria di via Sanzio in attesa dell'approntamento dei locali siti nella via Manzoni, che sono stati velocemente e minuziosamente preparati per fornire un servizio fondamentale ai pazienti del predetto reparto».

Il consigliere comunale algherese della Lega, Maurizio Pirisi, non ci sta, ed alle scuse preferisce ribattere a muso duro al consigliere comunale di Sinistra in Comune. «I fatti dimostrano quanto demagogiche e tendenziose siano state le affermazioni del consigliere Di Nolfo che, come sovente accade, esercita la sua forza politica mirando a screditare gli avversari politici mai sul piano tecnico ma sempre più spesso su quello privato e personale». Pirisi si dice rammaricato che il collega di minoranza si sia sentito ferito «a seguito della nostra risposta al suo primo attacco e, al contempo, mi stupisce poiché è tipico del suo modo di essere aggredire l'interlocutore per attribuire responsabilità che nella maggior parte dei casi sono l'espressione della difficoltà che contraddistinguono questo preciso periodo storico».

Infine anche il consigliere Pirisi ringrazia la Presidenza del Consiglio Comunale «per essersi fatta carico dell'importante messaggio di decoro e rispetto che tutti gli amministratori di questa città, Di Nolfo compreso, devono diligentemente onorare in aula consiliare, nelle piazze, sui social network e nella quotidianità. Concludo questa mia riflessione, augurando a tutti i colleghi consiglieri (di maggioranza e minoranza) e alla giunta una serena continuazione, mettendomi a disposizione come ormai da qualche anno ho l'onore di poter fare per la nostra città».