Red 26 maggio 2021 Raccolta differenziata più facile nel centro storico Da giugno, nelle vie del quartiere di Sassari, oltre al bidone verde del secco residuo e a quello marrone dell’organico, i cittadini avranno a disposizione il contenitore per plastica e barattolame, quello per la carta e cartone e nella fascia esterna la campana per il vetro



SASSARI – Da martedì 1 giugno, cambia la raccolta differenziata nel centro storico di Sassari, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta, il decoro urbano e facilitare il conferimento da parte della cittadinanza. Il nuovo appalto di gestione dei rifiuti urbani, iniziato da sei mesi con un periodo di transizione durante il quale sono state portate avanti diverse attività propedeutiche, prevede l’introduzione di importanti novità nella raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare i servizi al cittadino e incrementare l’attuale percentuale di raccolta differenziata, oggi pari a circa il 59percento.



Tra le prime novità che entreranno a regime, c’è la raccolta differenziata che nel centro storico, a partire da giugno, diventerà di prossimità. I cittadini, oltre al contenitore verde per il secco residuo e a quello marrone per l’organico, dovranno utilizzare anche il contenitore giallo dove conferire plastica e barattolame e il contenitore bianco per la carta e il cartone, che troveranno nelle vicinanze delle abitazioni. Le campane blu per il vetro saranno posizionate nella fascia esterna, per questioni di viabilità. In questo modo, i cittadini del centro storico potranno effettuare una corretta raccolta differenziata senza dover portare i rifiuti separati nelle postazioni fuori dal centro.



Per verificare dove si trova la postazione dei contenitori più vicina alla propria abitazione, i cittadini potranno consultare la mappa direttamente sul sito internet DifferenziataSassari. Gli utenti interessati dalla modifica stanno ricevendo in questi giorni nelle proprie abitazioni materiale informativo sulle novità e sulla corretta raccolta differenziata. Inoltre, per migliorare il decoro urbano del centro storico, anche sotto il profilo estetico, l’Amministrazione comunale e la “Rti Ambiente Italia–Formula ambiente–Gesenu” stanno valutando la possibilità di mascherare i contenitori per mitigarne l’impatto visivo senza limitarne l’accesso e la funzionalità. Per ulteriori informazioni sul servizio della raccolta differenziata, è possibile telefonare al numero verde gratuito 800/012572, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19 (al di fuori di questi orari orari risponde la segreteria telefonica).