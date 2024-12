Cor 5 giugno 2021 Pauroso schianto, codice rosso a Cagliari Nella notte, per cause da accertare, un autovettura ha perso il controllo andando a finire su un albero. L´incidente in Viale Trieste. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente. E´ gravissimo



CAGLIARI - Pauroso incidente nella notte in Viale Trieste. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura ha perso il controllo andando a finire su un albero. Sul posto è intervenuta la squadra cittadina del distaccamento Porto di Cagliari, che ha estratto il conducente e affidato poi al personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri.