Scempio ad Alghero, scovato l'incivile: multa

Si tratterebbe di una attività che ancora non ha aperto i battenti ad aver scaricato i rifiuti, ben nove buste di indifferenziate, in prossimità di un ecobox di un collega ignaro, che avrebbe immediatamente avvisato gli uffici. Gli operatori e il personale addetto al controllo hanno proceduto a multare pesantemente il responsabile e a ripulire l'area. Il titolare dell'attività aveva incaricato qualcuno di smaltire i rifiuti, che hanno migrato da via Cagliari a Piazza Pino Piras. ALGHERO - «Chi non ha rispetto per la città e per i colleghi non merita rispetto, al prossimo episodio di questo genere non avrò alcuna remora a pubblicizzare il nominativo dei responsabili. La maggior parte delle attività si stanno mostrando responsabili e collaborative e non è corretto che per colpa di alcuni la categoria venga additata come irrispettosa delle norme». E' pugno di ferro ad Alghero contro gli incivili dei rifiuti.Lo afferma l'Assessore all'Ambiente del comune, Andrea Montis, che anticipa tutte le operazioni che vedono impegnati gli operai del settore ambiente congiuntamente alla Polizia Locale e al personale della, mirate prevalentemente al controllo sugli Ecobox affidati alle attività Commerciali ricadenti in città. Grazie ai controlli è stato rintracciato il presunto responsabile dello scempio mattutino in Piazza Pino Piras, ai piedi delle antiche mura di Alghero [ GUARDA LE IMMAGINI ].Si tratterebbe di una attività che ancora non ha aperto i battenti ad aver scaricato i rifiuti, ben nove buste di indifferenziate, in prossimità di un ecobox di un collega ignaro, che avrebbe immediatamente avvisato gli uffici. Gli operatori e il personale addetto al controllo hanno proceduto a multare pesantemente il responsabile e a ripulire l'area. Il titolare dell'attività aveva incaricato qualcuno di smaltire i rifiuti, che hanno migrato da via Cagliari a Piazza Pino Piras.