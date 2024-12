video Cor 7 giugno 2021 La poesia del lunedì: Edgar Lee Masters Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





la verità degli altri era menzogna per me;

la giustizia degli altri ingiustizia per me;

le loro ragioni di morte, ragioni di vita per me;

le loro ragioni di vita, ragioni di morte per me;

io avrei ucciso quelli che loro salvavano,

e salvato quelli che loro uccidevano.

E capii che un dio, se portato sulla terra,

sarebbe costretto ad agire secondo ciò che vede e pensa,

e non potrebbe vivere in questo mondo di uomini

e agire in mezzo a loro fianco a fianco

senza continui scontri.

La polvere è per strisciare, il cielo per volare –

perciò, o anima, ad ali spiegate,

vola alta verso il sole!



Dall’ “Antologia di Spoon River” di

_ Edgar Lee Masters _

Poeta statunitense (1868-1950) Verso la finela verità degli altri era menzogna per me;la giustizia degli altri ingiustizia per me;le loro ragioni di morte, ragioni di vita per me;le loro ragioni di vita, ragioni di morte per me;io avrei ucciso quelli che loro salvavano,e salvato quelli che loro uccidevano.E capii che un dio, se portato sulla terra,sarebbe costretto ad agire secondo ciò che vede e pensa,e non potrebbe vivere in questo mondo di uominie agire in mezzo a loro fianco a fiancosenza continui scontri.La polvere è per strisciare, il cielo per volare –perciò, o anima, ad ali spiegate,vola alta verso il sole!Dall’ “Antologia di Spoon River” diPoeta statunitense (1868-1950) Guarda e condividi il video su Alguer.tv