Cor 7 giugno 2021 Ponte di Fertilia chiuso dal 21 giugno I ritardi nella posa delle nuove passerelle sul ponte obbligano l´esecuzione dei lavori in piena estate. Chiusa la viabilità dal 21 giugno al 5 luglio 2021. Per raggiungere le spiagge si dovrà passare dalla Strada dei Due Mari



ALGHERO - Divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni, con possibilità di deroga qualora la circolazione dei pedoni risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse all'intervento in atto. E' la modifica alla viabilità sul Ponte di Fertilia, disposta con apposita determinazione dal competente dirigente alla Polizia Locale dal 21 giugno al 5 luglio 2021. I ritardi nella posa delle nuove passerelle sul ponte obbligano l'esecuzione dei lavori in piena estate: si procederà con l'installazione del nuovo impalcato metallico e successivamente il piano di calpestio.