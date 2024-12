Cor 8 giugno 2021 Nuovi cestini getta-carte per Sassari mercoledì 9 giugno, la sostituzione dei cestini stradali sul territorio del Comune di Sassari, come previsto dal nuovo appalto Gretas. In totale saranno posizionati 1100 nuovi contenitori della stessa tipologia di quelli attuali, ormai rovinati



SASSARI - Partirà mercoledì 9 giugno, la sostituzione dei cestini stradali sul territorio del Comune di Sassari, come previsto dal nuovo appalto Gretas (Gestione Rifiuti E Tutela Ambientale Sassari). In totale saranno posizionati 1100 nuovi contenitori della stessa tipologia di quelli attuali, ormai rovinati e vecchi, e altri 125, a modello corona con base in cemento, saranno destinati alle piazze e al centro storico della città. Sarà proprio dal cuore della città che inizierà la sostituzione dei cestini getta-carte.



Saranno inoltre sostituiti gli spegni sigarette, i contenitori per la raccolta di farmaci scaduti e quelli per le batterie, così come i raccoglitori per lo smaltimento dei micro-Raee posizionati in vicinanza delle specifiche attività di commercio di tali prodotti. Lo scopo di questa sostituzione è migliorare il decoro cittadino.



Un aiuto in questo senso è dato anche dal corretto uso dei cestini getta-carte che devono essere impiegati esclusivamente per i piccoli rifiuti (come scontrini, mozziconi di sigaretta etc) e non per conferire buste piene o anche immondizia di grandi dimensioni (come i cartoni della pizza o le bottiglie) che riempirebbero immediatamente il contenitore impedendo agli altri cittadini di usufruirne e dando un immediato senso di degrado.