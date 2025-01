S.A. 9 giugno 2021 Musica e Prosa: arriva la Murino al Quarter Stagione di Prosa Musica e Danza dell´Estate 2021 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna a Lo Quarter di Alghero, con il sostegno della Fondazione di Alghero e il patrocinio del Comune di Alghero: sette titoli in cartellone da giovedì 8 luglio fino a giovedì 19 agosto nel suggestivo spazio en plein air nella città catalana



Viaggio sul filo delle emozioni fra teatro, musica e danza con i nomi di punta della scena italiana e internazionale: tra i protagonisti Caterina Murino e Stefano Artissunch, Maurizio Rippa, Drusilla Foer, il chitarrista e compositore Mark Lettieri (Snarky Puppy), il cantautore Marcello Murru, ma anche il giornalista e telecronista sportivo Federico Buffa. Spazio alla danza con “Elegìa delle cose perdute” di Stefano Mazzotta (Zerogrammi) da “Os Pobres” di Raul Brandao, un evocativo racconto per quadri alla ricerca dell'identità.



Una programmazione intrigante, pensata per attrarre differenti fasce di pubblico, dagli amanti della prosa e delle arti coreutiche agli appassionati di jazz, spaziando tra classici e testi contemporanei, canzoni d'autore e poesia, per affrontare temi importanti e questioni cruciali del presente, con un'incursione nel mondo del calcio in un'inedita e avvincente epopea sportiva.





Nella foto (di Alida Vanni): Caterina Murino