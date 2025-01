Red 11 giugno 2021 Incendi nell´Isola: elicotteri in azione Ieri, su sedici roghi divampati in Sardegna, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Arbus, Ozieri, Pula e Golfo Aranci



CAGLIARI – Ieri (giovedì), su sedici incendi divampati in Sardegna, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il primo rogo si è registrato nell'agro di Arbus, in località Molifà, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai e uno dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini, coadiuvata dal personale eliportato dal Gauf di Cagliari, da due squadre Forestas dei cantieri di Villacidro e Guspini, una squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri e da tre squadre di volontari delle associazioni di Arbus, Guspini e Gonnosfanadiga. Le fiamme hanno percorso una superficie di alcuni ettari di sughereta e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 17.30.



Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Ozieri, in località Turridana, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ozieri, coadiuvata dal personale eliportato e dalle squadre della macchina regionale antincendio. Il fuoco ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascoli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.40.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Pula, in località Broccetta, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pula, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Arcu is Molas, una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e dalla compagnia barracellare di Villa San Pietro. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse attorno alle 15.



Alle 15.35, è divampato un incendio nelle campagne di Golfo Aranci, in località Sabba e sa pedra, dove è intervenuto prima un elicottero proveniente dalla base di Limbara e uno dalla base di San Cosimo (Lanusei). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla Stazione forestale di Olbia che, coadiuvato dal personale eliportato, ha richiesto tramite la Sala operativa unificata permanente l'invio di un “Canadair Can24”. A terra, oltre al personale del Corpo forestale, hanno operato una squadra Forestas del cantiere di Olbia, una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia e due squadre di volontari delle associazioni di Arzachena e Olbia. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 18.