Malore al volante: intervengono i Carabinieri

BOSA – Mentre percorreva la Strada statale 129, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Bosa ha notato un'autovettura sbandare pericolosamente. I militari sono riusciti a bloccare il veicolo, pur con qualche difficoltà, perché il conducente pareva “in stato confusionale”.



L’uomo alla guida ha riferito di esser in difficoltà a proseguire, di avere forte “capogiro” e di sentirsi molto stanco a causa della pressione alta. Percependo la sua buona fede, uno dei Carabinieri, anche per evitare oneri a carico dell’anziano per un eventuale carro attrezzi, è salito a bordo dell'auto e lo ha accompagnato fino alla sua abitazione, dove lo attendeva la moglie. Constatato il buono stato di salute del malcapitato, i militari hanno chiesto comunque di farlo visitare da un sanitario.