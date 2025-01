Red 11 giugno 2021 Assistenti bagnanti: consegna attestati al Roth I ragazzi delle scuole superiori di Alghero, grazie alla sensibilità del corpo insegnante e del dirigente scolastico, hanno partecipato al corso indetto dalla Federazione italiana nuoto



ALGHERO - Il dirigente scolastico dell'Istituto superiore “Roth” di Alghero Angelo Parodi consegna gli attestati ai nuovi assistenti bagnanti. I ragazzi delle scuole superiori di Alghero, grazie alla sensibilità del corpo insegnante e del dirigente scolastico, hanno partecipato al corso indetto dalla Federazione italiana nuoto.



Fin significa garanzia, tradizione, esperienza, successi sportivi, ma anche, e soprattutto, sicurezza acquatica con lo scopo di salvaguardare la vita umana. 360amila morti per annegamento all’anno su scala mondiale, 28mila in Europa e quattocento in Italia, un numero, quest'ultimo, che si è notevolmente ridotto dal secondo Dopoguerra a oggi, ma che ancora vede la scarsa capacità natatoria di una parte importante della popolazione come un rischio significativo su 8mila chilometri di coste.



Per questo, attraverso la Sezione Salvamento, da sempre, la Federazione è impegnata a contribuire alla sicurezza della balneazione, diffondendo la cultura dell'acqua e le norme da rispettare, come strumenti di prevenzione, e formando, attraverso continui aggiornamenti, nuovi addetti altamente qualificati.