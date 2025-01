Red 12 giugno 2021 Alghero, autobotte guasta: stop al servizio acqua potabile A causa di un danno verificatosi al mezzo in dotazione al Servizio Manutenzioni del Comune, il servizio di fornitura dell’acqua potabile è temporaneamente sospeso per consentire di effettuare le riparazioni necessarie



ALGHERO - A causa di un danno verificatosi all'autobotte in dotazione al Servizio Manutenzioni del Comune di Alghero, il servizio di fornitura dell’acqua potabile è temporaneamente sospeso per consentire di effettuare le riparazioni necessarie. Il mezzo resterà fermo da martedì 15 giugno per la riparazione del guasto., che il Comune conta di effettuare nel più breve tempo possibile per ripristinare il servizio.