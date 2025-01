Red 12 giugno 2021 No alla Città metropolitana: preoccupazione dei presidenti I presidenti dei Consigli comunali di Alghero, Porto Torres, Sassari e Sorso si sono incontrati a Porto Torres, concordando nell´esprimere preoccupazione in merito all´impugnazione da parte del Governo «della legge regionale che istituisce, oltre alla Province, la Città metropolitana di Sassari e che potrebbe privare l´intero territorio di una importante opportunità»







Nella foto: un momento dell'incontro ALGHERO - Dopo il primo incontro tenuto a Sassari [LEGGI] , si è tenuto ieri (venerdì) a Porto Torres il secondo appuntamento per i presidenti dei Consigli comunali della Rete metropolitana. L'incontro si è tenuto a Porto Torres ed erano presenti Franco Satta, Maurilio Murru, Raffaele Salvatore e Andrea Mangatia, rispettivamente presidenti delle massime assisi di Porto Torres, Sassari, Alghero e Sorso. Con loro, anche il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas.La conversazione è stata incentrata sull'attività attuale e sull'organizzazione delle assemblee civiche, in particolare si è discusso del momento che vive il territorio del nord ovest della Sardegna, dei disagi procurati dalla pandemia e delle opportunità di ripresa. I presidenti concordano nell'esprimere preoccupazione in merito all'impugnazione [LEGGI] da parte del Governo «della legge regionale che istituisce, oltre alla Province, la Città metropolitana di Sassari e che potrebbe privare l'intero territorio di una importante opportunità».Ampio spazio è stato dedicato alle prossime iniziative che verranno messe in campo in maniera unitarie all'interno delle diverse assemblee civiche. I quattro presidenti dei Consigli comunali si sono aggiornati al prossimo appuntamento, che verrà organizzato ad Alghero a luglio.Nella foto: un momento dell'incontro