Red 12 giugno 2021 Fiamme a Pula e Solarussa Oggi, su venti incendi registrati in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle località Is Iscas e Is Cuccurus



CAGLIARI – Oggi (sabato), su venti incendi registrati in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Pula e di Solarussa. Il primo rogo è divampato in località Is Iscas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione forestale, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadre Forestas dei cantieri di Arcu Is Molas. L’incendio è tuttora in corso e sta interessando superfici incolte e vegetazione riparia sul Rio Pula.



Il secondo rogo si è registrato in località Is Cuccurus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Oristano. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Oristano, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del Nucleo Gauf di Oristano e da una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2ettari di pascolo nudo e incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.45.