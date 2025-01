Red 12 giugno 2021 Ruolo conducenti: lunedì le prove d´esame L´esame potrebbe proseguire in data successiva da stabilirsi in base del numero delle domande presentate. Ad annunciarlo è la Camera di commercio di Sassari. Gli esami si svolgeranno nella sede dell´ente camerale in Via Roma 74



SASSARI – L'esame d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti avrà inizio lunedì 14 giugno e potrebbe proseguire in data successiva da stabilirsi in base del numero delle domande presentate. Ad annunciarlo è la Camera di commercio di Sassari.



Gli esami si svolgeranno nella sede dell'ente camerale in Via Roma 74. In ottemperanza alle misure precauzionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla luce delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi di recente emanazione, i candidati saranno suddivisi in gruppi come da calendario e dovranno presentarsi puntuali all'orario stabilito, con il documento d'identità in corso di validità.



I candidati, prima di accedere ai locali, saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e dovranno presentarsi con la mascherina. I locali in cui si svolgerà l’esame saranno sanificati prima e dopo lo svolgimento delle prove, per le quali si raccomanda la massima puntualità.