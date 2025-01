Red 14 giugno 2021 Anti-Covid: i Carabinieri sgomberano le piazze di Sassari Un 18enne e un 19enne sono stati raggiunti dai militari e denunciati in stato di libertà per ubriachezza, mentre sono stati contattati i genitori dei minorenni presenti per l’affidamento in custodia, dopo l’identificazione degli stessi. Nel corso del servizio, sono state identificate ottantasette persone e sono stati controllati ventotto veicoli



SASSARI - Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno effettuato un servizio coordinato finalizzato al contrasto dei reati commessi in centro storico e al monitoraggio dei connessi fenomeni di vandalismo giovanile dovuti all’abuso di alcol. La Compagnia ha optato, per questo tipo di attività, per un consistente servizio di pattugliamento a piedi, supportato da pattuglie automontate. Il servizio ha consentito di penetrare a fondo i vicoli e le piazze del centro storico, in parte non percorribili dalle autovetture istituzionali, e ha sortito i risultati desiderati.



Gli otto militari a piedi hanno colto di sorpresa in varie piazze del centro (su tutte, Piazza Santa Caterina, Piazza Tola e Piazza d’Italia) numerosi giovani che suonavano e cantavano in quelli che apparivano letteralmente dei concerti improvvisati; giovani che, alla vista dei Carabinieri, svuotavano le piazze in pochi minuti, tra il sollievo generale dei residenti, evidentemente sfiniti da un andazzo generale insostenibile. Alcuni di essi, nonostante la notte inoltrata, non mancavano di affacciarsi dalle proprie abitazioni per ringraziare seduta stante i militari intervenuti. Non sono mancati, poi, momenti di tensione, culminati in un inseguimento nei vicoli del centro. Secondo un malcostume diffuso, alcuni giovani (tra cui dei minorenni), alla vista dei Carabinieri, urlavano al loro indirizzo frasi ingiuriose, registrando l’atto con gli smartphone e dandosi poi alla fuga.



Un 18enne e un 19enne sono stati raggiunti dai militari, dopo alcuni minuti di inseguimento e denunciati in stato di libertà per ubriachezza, mentre sono stati contattati i genitori dei minorenni presenti per l’affidamento in custodia, dopo l’identificazione degli stessi. Nel corso del servizio, sono state identificate ottantasette persone e sono stati controllati ventotto veicoli.