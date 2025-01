Red 14 giugno 2021 Rifiuti sotterrati: canile sanzionato Le risultanze documentali e i sopralluoghi sull’area interessata hanno permesso di accertare un abbandono di rifiuti costituiti da deiezioni di animali provenienti dal rifugio per cani randagi gestito dalla Onlus “con Fido in te Ogliastra”, sin località Sa Mardona, nel territorio comunale di Ilbono



ILBONO – Da aprile, la Stagione Carabinieri di Ilbono ha controllato il rifugio per cani randagi gestito dalla Onlus “con Fido in te Ogliastra”, sin località Sa Mardona, nel territorio comunale di Ilbono. Gli accertamenti, sviluppati a più riprese, hanno avuto a collaborazione dell’Asl di Oristano e di Lanusei, e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ilbono.



Le risultanze documentali e i sopralluoghi sull’area interessata hanno permesso di accertare un abbandono di rifiuti costituiti da deiezioni di animali provenienti dal rifugio, riposti in una fossa realizzata nel terreno, essendo l’attività sprovvista di idoneo sistema di smaltimento.



Il successivo sopralluogo del Dipartimento di Igiene pubblica ha confermato un concreto rischio per l’igiene e la salute pubblica. Considerato il rischio di malattie e dell’inquinamento delle falde acquifere, il Comune ha emesso un'ordinanza rivolta al proprietario del terreno e al responsabile della Onlus per la disinfezione, la disinfestazione e la bonifica del luogo.