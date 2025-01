Red 14 giugno 2021 Armi da fuoco in casa: romano denunciato I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno deferito in stato di libertà un 69enne, che deteneva nella propria abitazione alcune armi da fuoco senza averne fatto la prescritta denuncia



SAN TEODORO - I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno deferito in stato di libertà un 69enne romano, che deteneva nella propria abitazione alcune armi da fuoco senza averne fatto la prescritta denuncia.