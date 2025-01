Red 14 giugno 2021 Occupa casa della zia morta: denunciato Al termine delle indagini del caso, i Carabinieri della Stazione di Oniferi hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria un 44enne per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose



ONIFERI – Al termine delle indagini del caso, i Carabinieri della Stazione di Oniferi hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria un 44enne per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. L’uomo aveva occupato illegittimamente un’abitazione proprietà di una defunta zia e oggetto di eredità con altri congiunti ai quali veniva impedito l’accesso all’abitazione.