Red 15 giugno 2021 Fiamme a Muravera e Oniferi



MURAVERA – Ieri (lunedì), si sono registrati ventidue incendi in Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Muravera e di Oniferi.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Muravera, in località Pisanedda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Muravera, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas Muravera Senni e una squadra dei Vigili del fuoco di San Vito. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Oniferi, in località Nuraghe Soloai, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento erano ancora in fase di bonifica attorno alle 18.45, dirette dalla Stazione di Orani, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro e dal Gauf di Nuoro. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 8mila metri quadri di macchia alta lentisco.