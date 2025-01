Red 15 giugno 2021 Venerdì raccolta sangue ad Alghero Il 18 giugno, dalle 8 alle 12, l´Avis comunale, in collaborazione con il Rotarac club e il locale Centro trasfusionale, organizza una raccolta di sangue in Largo San Francesco-Piazza Pino Piras, dove sarà presente l´autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale



ALGHERO – Venerdì 18 giugno, dalle 8 alle 12, l'Avis comunale di Alghero, in collaborazione con il Rotarac club Alghero e il locale Centro trasfusionale, organizza una raccolta di sangue in Largo San Francesco-Piazza Pino Piras, dove sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale, a disposizione di quanti vorranno donare il sangue. Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, l'Avis comunale invita tutti i donatori a donare il sangue, sia nel mezzo mobile di raccolta, sia nel Centro trasfusionale: «Donando il sangue, possiamo salvare la vita agli altri».