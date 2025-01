Red 16 giugno 2021 Serramanico in tasca: denunciato ogliastrino I Carabinieri della Stazione di Lanusei, nel corso dei costanti controlli del territorio, hanno perquisito una persona del posto, trovato in possesso di un coltello a serramanico avente lama di 7,5centimetri



LANUSEI - I Carabinieri della Stazione di Lanusei, nel corso dei costanti controlli del territorio, hanno perquisito una persona del posto, trovato in possesso di un coltello a serramanico avente lama di 7,5centimetri. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per porto di arma od oggetti atti a offendere, mentre il coltello è stato sequestrato.