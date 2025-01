Cor 16 giugno 2021 Punta Giglio, Banca Etica riunisce i soci La mobilitazione crescente intorno al progetto di qualificazione dell´ex Batteria miliare di Alghero ha spinto i vertici locali della banca che ha erogato il finanziamento a incontrare clienti e soci per discutere dell´intervento



ALGHERO - Si terrà il 17 giugno l'incontro organizzato da Banca Etica con le persone socie e clienti della Sardegna per un confronto sul finanziamento erogato a favore della Cooperativa sociale Il Quinto Elemento, vincitrice del bando pubblico Cammini e Percorsi per la riqualificazione e il riuso del bene demaniale "Ex Postazione Antiaerea di Punta Giglio".



Ascoltate le preoccupazioni emerse sul territorio per gli impatti di tale progetto sull’area protetta su cui insiste l’immobile, i responsabili della comunicazione della Banca intendono condividere le scelte e le valutazioni fatte e ascoltare le comunità locali per fornire tutti i chiarimenti utili e raccogliere le istanze.



L'incontro si svolgerà, nel rispetto delle normative sanitarie, presso il Leonardo Da Vinci Hotel in Via Roma,79 a Sassari per un massimo di 50 persone, ma ci sarà anche la possibilità per i clienti e soci di partecipare da casa col collegamento web. Interverranno Riccardo Dugini, Responsabile Dipartimento Canali e Relazioni Italia; Tommaso Rondinella, Responsabile Ufficio Impatto e VSA, la Cooperativa che porta avanti ad Alghero il progetto e Massimo Ronchieri dell'Ufficio Relazioni Associative.